Der September war im Ergebnis ein positiver Monat. Der Max Otte Vermögensbildungsfonds konnte mit einem Plus von 1,65 Prozent und bei einem NAV von 134,51 Euro schließen.Fonds-PerformanceDer September war im Ergebnis ein positiver Monat. Der Max Otte Vermögensbildungsfonds (ISIN: DE000A1J3AM3) konnte mit einem Plus von 1,65 Prozent und bei einem NAV von 134,51 Euro schließen. Besonders positiv war der Monat für den DAX, der den letzten Monat als Verlierer der Benchmark-Indizes abschloss. Im September konnte der DAX 4,09 Prozent hinzugewinnen. Der MSCI World in Euro performte mit 2,97 Prozent, der SMI mit 1,85 Prozent und der Stoxx Europe 600 mit 3,6 Prozent. Im Ergebnis mussten wir uns aber den Indizes hinsichtlich der kurzfristigen Performance geschlagen geben. Innerhalb unserer Peergroup stehen wir mit der Performance solide im Mittelfeld.

Den vollständigen Artikel lesen ...