++ DE30 unentschlossen zum Wochenstart ++ Bayer steigt, da Roundup-Prozess verschoben wird ++ Osram fällt, da AMS-Übernahmeangebot nicht erforderliche Unterstützung erhält ++Die wichtigsten Aktienindizes aus Europa eröffneten am Montag tiefer, da die Anleger über Berichte besorgt waren, wonach China während der für diese Woche geplanten Verhandlungen ein weniger umfangreiches Handelsabkommen verfolgen könnte. Aktien aus Frankreich entwickelten sich zu Beginn der Sitzung am schlechtesten, während Aktien aus der Schweiz und Polen als einzige den Handel leicht über den Schlusskursen vom Freitag aufnahmen. Quelle: xStation 5 DE30-CHARTDer deutsche Leitindex konnte sich am Ende der Vorwoche von der 200-Tage-Linie sowie der Unterstützungszone unterhalb von 11.900 Punkten entfernen. Der DE30 unterschritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...