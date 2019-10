Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Aktienindices aus Europa eröffneten am Montag tiefer, da die Anleger über Berichte besorgt waren, wonach China während der für diese Woche geplanten Verhandlungen ein weniger umfangreiches Handelsabkommen verfolgen könnte, so die Experten von XTB. Aktien aus Frankreich hätten sich zu Beginn der Sitzung am schlechtesten entwickelt, während Aktien aus der Schweiz und Polen als einzige den Handel leicht über den Schlusskursen vom Freitag aufgenommen hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...