FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re hat weiteres Geld in das US-Versicherungs-Startup Next Insurance gesteckt. Wie der weltgrößte Rückversicherungskonzern mitteilte, hat er in der jüngsten Finanzierungsrunde 250 Millionen US-Dollar in den auf Versicherungen für kleine und mittlere Gewerbekunden spezialisierten Anbieter investiert. Next Insurance mit Sitz in Palo Alto im Silicon Valley wird damit mit mehr als 1 Milliarde Dollar bewertet. Munich Re war in dieser Finanzierungsrunde der einzige Investor.

Startups im Bereich der Versicherungstechnologie konnten dieses Jahr schon viel Geld von Investoren einsammeln. Denn diese setzen darauf, dass sich mit dem digitalen Verkauf von Policen schnell neue Kunden gewinnen lassen. Der Autoversicherer Root Insurance wurde mit 3,65 Milliarden Dollar bewertet, und Lemonade Insurance ist mittlerweile mehr als 2 Milliarden Dollar wert.

Next Insurance ist verglichen mit anderen Unternehmen der Branche relativ klein, wächst aber schnell. Next vertreibt Policen Online und über Makler. Mit dem frischen Geld will das Unternehmen, das derzeit 200 Mitarbeiter beschäftigt, weitere Mitarbeiter einstellen, neue Produkte entwickeln und das Marketing verstärken.

Munich Re ist bereits Anteilseigner und Rückversicherungspartner von Next Insurance. Wie CEO und Mitgründer Guy Goldstein sagte, wird Munich-Re-Vorstandsmitglied Markus Rieß in das Board von Next einziehen. Mittlerweile hält der DAX-Konzern 27,5 Prozent der Anteile.

Munich Re wolle mit dem Investment seine Präsenz in dem "vielversprechenden Markt für kleine und mittelgroße gewerbliche Kunden in den USA" verstärken, wird Vorstandschef Joachim Wenning in der Mitteilung zitiert.

October 07, 2019 06:46 ET (10:46 GMT)

