Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach Studiendaten zur Genersatz-Therapie Zolgensma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Die Daten seien vorteilhaft mit Blick auf spätere Marktzulassungen für die Therapie, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Einige Fragen blieben aber noch hinsichtlich des kommerziellen Potenzials der Therapie./edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2019 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012005267