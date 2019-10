Unterföhring (ots) - Tief im Westen! Für die erste Ausgabe von "Die Live-Show bei dir zuhause" schickt ProSieben zwei Familien aus Bochum in die große ProSieben-Open-Air-Arena - am Samstag, 12. Oktober, live um 20:15 Uhr. Unterstützt von den Spielführern Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen sowie prominenten Mitkämpfern, stehen sich die Familien in der Ruhrpott-Metropole in zahlreichen Sport-, Spaß- und Geschicklichkeitsspielen gegenüber. Kommentiert wird der Live-Wettkampf von Elmar Paulke.



"Die Live-Show bei dir zuhause"



Raus aus dem TV-Studio, ab auf die Straße! Für die neue

Samstagabend-Show "Die Live-Show bei dir zuhause" schickt ProSieben

zwei Familien in den Wettkampf - und lässt sie live auf offener

Straße und im eigenen Wohnzimmer gegeneinander antreten. ProSieben

zeigt die ersten beiden Ausgaben am 12. und am 26. Oktober live um

20:15 Uhr. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany.

"Die Live-Show bei dir zuhause" - am 12. Oktober 2019 um 20:15 Uhr live auf ProSieben



