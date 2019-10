Apple soll im Frühjahr ein Einsteiger-iPhone in den Handel bringen. Mit dem iPhone SE 2 könnte das Unternehmen den Absatz um zehn Prozent ankurbeln, so ein Analyst. Ein kompaktes Gerät wie das iPhone SE mit Vier-Zoll-Display wird es aber wohl nicht. Vier Jahre nach der Vorstellung des iPhone SE soll es wieder ein iPhone zum Budget-Preis geben. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo geht von einer Vorstellung im ersten Quartal 2020 aus. Kuo ist bekannt für seine guten Verbindungen zu Apple-Zulieferern und traf mit seinen Prognosen in der Vergangenheit oft ins Schwarze. iPhone SE 2: iPhone 8 mit aktuellen Komponenten Liegt Ming-Chi Kuo mal wieder ...

