Strausberg (ots) - Gemeinsam zeigen das Deutsche Heer, die Streitkräftebasis, der Sanitätsdienst der Bundeswehr sowie der Cyber- und Informationsraum während der Informationslehrübung "Landoperatio-nen" (ILÜ LandOp 2019) ihre Leistungsfähigkeit. Rund 2.000 Soldatinnen und Soldaten sowie mehr als 100 Ketten- und 450 Radfahrzeugen sind auf den Truppenübungsplätzen Munster und Bergen im Einsatz.



Ziel ist es, bildhaft zu verdeutlichen, wie Landstreitkräfte in einem teilstreitkräftegemeinsamen Sze-nario im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung zusammenwirken. Die Lehrübung ist in ihrer Art einzigartig in der Bundeswehr und dient vorrangig der Aus- und Wei-terbildung des Offiziernachwuchses sowie den angehenden Generalstabsdienstoffizieren der Bun-deswehr. In den drei Wochen der Lehrübung werden über 5000 Besucher erwartet.



Wir laden Sie ein, sich am 11. Oktober 2019, dem Besuchertag, selbst ein Bild von der Informations-lehrübung Landoperationen 2019 zu machen.



Original-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/113872