(shareribs.com) Chicago 07.10.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag uneinheitlich. Die Sojabohnen konnten zulegen, während Mais erneut Gewinnmitnahmen zeigte. Die Nachfrage nach Mais gilt weiterhin als schwach.Dezember-Mais verlor 4,0 Cents auf 3,8475 USD/Scheffel. Mais verzeichnete erneute Gewinnmitnahmen, bedingt durch die Unsicherheit vor der Veröffentlichung ...

