TORONTO, ONTARIO, 07. Oktober 2019 - Spacefy Inc. (Spacefy) (CSE: SPFY), der Marktplatz der Sharing Economy für inspirierende Flächenvermietungen in der Kreativbranche, freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab sofort im Marktsegment OTCQB Venture unter dem Börsensymbol OTC: SPFYF gehandelt werden.

Das Marktsegment OTCQB Venture ist der wichtigste Marktplatz für US-amerikanische und internationale Start-ups und Jungunternehmen. Teilnehmende Unternehmen müssen eine laufende Berichterstattung vorweisen und jährlich ein Verifizierungs- und Managementzertifizierungsverfahren absolvieren. Den Echtzeitkurs und die entsprechenden Marktdaten finden die Anleger auf https://www.otcmarkets.com/stock/SPFYF/overview.

Darüber hinaus freut sich Spacefy bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der Depository Trust Company (DTC) eine DTC-Berechtigung für die elektronische Abwicklung und die Übertragung seiner Stammaktien in den Vereinigten Staaten erwirkt hat.

Spacefy ist nun im Marktsegment OTCQB vertreten und außerdem DTC-berechtigt. Damit wird es für Anleger mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die sich für den Marktplatz der Sharing Economy interessieren, um einiges einfacher, Aktienanteile an unserem Unternehmen zu kaufen, erklärt Russ Patterson, CEO von Spacefy. Die ist ein bedeutender Schritt in unserer Planung, bei der es darum geht, unsere faszinierende Story einem breiteren Publikum näherzubringen und unsere Anlegerbasis erheblich zu erweitern.

Die Aktien von Spacefy notieren außerdem weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol CSE: SPFY und an der Wertpapierbörse in Frankfurt unter dem Börsensymbol FRA: YSP.

Über OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ist Betreiber der Finanzmarktplattformen OTCQX Best Market, OTCQB Venture Market und Pink Open Market für 10.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere. Über OTC Link ATS und OTC Link ECN verbindet die OTC Markets Group ein vielschichtiges Netzwerk von Broker-Dealer-Firmen, die bei der Bereitstellung von Liquidität und bei der Ausübung von Geschäftstransaktionen behilflich sind. OTC Markets Group bietet Anlegern die Möglichkeit, Wertpapiere ganz einfach über den Broker ihrer Wahl zu handeln und gibt Unternehmen ein Werkzeug an die Hand, um die Qualität der Informationsbereitstellung für die Anleger zu verbessern.

Über die Depository Trust Company

Die Depository Trust Company (DTC) ist ein Tochterunternehmen der Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), die für börsennotierte Unternehmen als elektronische Clearingstelle fungiert und für die Abrechnung der getätigten Geschäfte zuständig ist. Wertpapiere, die für das elektronische Clearing und die Abrechnung durch DTC zugelassen werden, gelten als DTC-berechtigt. Dies senkt die Kosten und beschleunigt den Abwicklungsprozess für Anleger und Broker. Durch die entsprechende Auflagenerfüllung können die Aktien über eine weitaus größere Auswahl an Brokerage-Firmen gehandelt werden.

Über Spacefy

Spacefy ist ein Marktplatz, der kreative Fachleute mit Räumlichkeiten für ihre Projekte, Inszenierungen und Veranstaltungen verbindet. Unter Nutzung der Vorteile der Sharing Economy bietet Spacify kreativen Köpfen Zugang zu einzigartigen und ungenutzten Räumlichkeiten und ermöglicht Immobilieneigentümern damit, mit ihren Räumlichkeiten weiter Geld zu verdienen.

Spacefy ist außerdem als Dienstleister im Bereich Produktionsfinanzierung tätig und unterstützt Kreative und Entwickler bei Ansuchen um Gewährung von Regierungszuwendungen sowie Einkommenssteuerrückvergütungen für Film-, TV- und Internet-Projekte.

Kontaktdaten

Spacefy Inc.

Russ Patterson

Chief Executive Officer

russ@spacefy.com

Adelaide Capital Markets Inc.

Deborah Honig

Investor Relations

647-203-8793

deborah@adelaidecapital.ca

