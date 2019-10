Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zunehmende Konjunktursorgen in der Eurozone aber auch in der Weltwirtschaft sollten die 10-jährigen Bundrenditen in der kommenden Handelswoche zwischen -0,55% und -0,65% halten, so die Analysten der DekaBank.Der globale geldpolitische Lockerungstrend bleibe gut unterstützt, auch wenn die Spielräume für die EZB inzwischen sehr begrenzt seien. Damit würden für die weitere Entwicklung der Bundrenditen vor allem die Renditebewegungen in den USA ausschlaggebend bleiben. Sollte sich die Schwäche aus den ISM-Indices auch im Oktober fortsetzen, würden die 10-jährigen US-Renditen wohl in Richtung 1,0% abtauchen und damit auch eine deutliche Verflachung der Bundkurve nach sich ziehen. (07.10.2019/alc/a/a) ...

