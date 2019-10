Genf (www.fondscheck.de) - SYZ Asset Management (SYZ AM), die auf die institutionelle Vermögensverwaltung spezialisierte Sparte der SYZ-Gruppe, erweitert ihre Expertise für Makroökonomie und Währungen und hat den Fachexperten Stephen Jen verpflichtet, so SYZ Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...