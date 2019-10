Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für UBS vor den Quartalszahlen der globalen Investmentbanken auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 13 Franken belassen. Eine niedrigere Vergleichsbasis im Vorjahreszeitraum unterstreiche ihre Erwartung, dass mit Ausnahme der Deutschen Bank die Erträge der Investmentbanken insgesamt um ein Prozent zugelegt haben dürften, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2019 / 17:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-10-07/14:11

ISIN: CH0244767585