Mainz (ots) - Am Mittwoch, 9. Oktober 2019, überträgt das ZDF von 10.45 bis 13.00 Uhr live den Festakt zu "30 Jahre Friedliche Revolution" aus dem Gewandhaus in Leipzig. Die Gedenkfeier soll die Friedliche Revolution als Resultat freiheitlich-demokratischen Handelns würdigen - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält in diesem Jahr die "Rede zur Demokratie", die seit 2001 zu den Höhepunkten der Veranstaltungen zum 9. Oktober zählt. Die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Freya Klier tritt als Festrednerin im Gewandhaus auf.



Der 9. Oktober 1989 gehörte zu den entscheidenden Tagen der Friedlichen Revolution in der DDR. An diesem Tag demonstrierten in Leipzig rund 70.000 Menschen gegen das SED-Regime der DDR. Wenige Wochen später fiel die Mauer.



ZDF-Moderator Andreas Klinner begrüßt die Fernsehzuschauer zur Live-Übertragung aus Leipzig. Die Veranstaltung wird musikalisch untermalt vom Gewandhausorchester unter Leitung von Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons.



Zwischen dem 3. Oktober 2019, dem Tag der Deutschen Einheit, und dem 9. November 2019, dem Jahrestag des Mauerfalls, beleuchtet das ZDF die Friedliche Revolution und die Wende in verschiedenen neuen Dokumentationen und Fernsehfilmen, in fünf "Langen Doku-Nächten" sowie in Live-Übertragungen von den Feierlichkeiten rund um das Jubiläum. Einen umfassenden und informativen Schwerpunkt zu "30 Jahre Mauerfall" bietet zudem die ZDFmediathek mit einer Vielzahl von Abrufvideos zum Jubiläums-Thema.



