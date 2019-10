Die Media and Games Invest plc will in Kürze den Bondmarkt anzapfen und frische Anleihegelder einsammeln. Beabsichtigt wird die Emission einer Unternehmensanleihe. Die genauen Konditionen sind noch nicht bekannt, dürften aber zeitnah folgen. Die Transaktion wird von ICF Bank als Sole Lead Manager begleitet. Die zufließenden Finanzmittel sollen für weitere M&A-Aktivitäten, organisches Wachstum, allgemeine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...