Der Elektrotretroller-Verleiher Tier Mobility hat in einer neuen Finanzierungsrunde knapp 55 Millionen Euro eingesammelt. Das Geld soll in die weitere Expansion in Europa investiert werden. In einer Series-B-Finanzierungsrunde hat das Berliner Startup Tier Mobility 60 Millionen US-Dollar eingesammelt. Nach derzeitigem Wechselkurs entspricht das knapp 55 Millionen Euro. Angeführt wurde die Investmentrunde von Mubadala, einem Staatfonds der Vereinigten Arabischen Emirate und dem US-amerikanischen Risikokapitalgeber Goodwater. Neu investiert haben außerdem Axa und Evli Growth Partner...

