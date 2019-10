Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Amazon von 2370 auf 2320 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Service-Verbesserungen für die Premium-Kunden des Online-Händlers erschienen sinnvoll, bedeuteten aber kurzfristig zusätzliche operative Kosten, schrieb Analyst Arnaud Joly in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein langfristiges Investment in Amazon sei aber die richtige Strategie./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019

ISIN US0231351067

AXC0148 2019-10-07/14:52