SAN FRANCISCO, Oct. 07, 2019, der weltweit führende Produzent von Veranstaltungen zur Informationssicherheit, gibt die Veröffentlichung seines ersten Briefings-Sortiments bekannt. Im seinem 18. Jahr zieht Black Hat Europe die weltweit führenden Experten und Forscher aus dem IT-Sicherheitsbereich an, um neue Schwachstellen und Abwehrmaßnahmen vorzustellen, die weit verbreitete Betriebssysteme, Unternehmenssoftware, Zahlungssysteme und andere Systeme betreffen.



Black Hat Europe 2019 findet vom 2. bis 5. Dezember im ExCel London in London statt. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter: blackhat.com/eu-19/

Black Hat Europe bietet eine Woche mit ansprechenden und pädagogischen Programmen, bei denen die neueste Forschung und Entwicklung sowie Trends aufgezeigt werden, die sich auf die Informationssicherheitsbranche auswirken. Die Veranstaltung beginnt mit zwei Tagen technischer Schulungen, gefolgt von zwei Tagen der berühmten pädagogischen Briefings von Black Hat und der Business Hall.

Highlights der bisherigen Briefings von Black Hat Europe:

Kompromisse bei der Authentifizierung auf Mobilgeräten , einschließlich Sicherheitslücken im Continuity-Protokoll von Apple (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/trust-in-apples-secret-garden-exploring--reversing-apples-continuity-protocol-17829), die es einem Angreifer ermöglichen könnten, auf Bildschirmnutzung, Batteriestand und die Fingerabdruckanmeldung ins Betriebssystem zuzugreifen. Ein weiterer Vortrag wird sich darauf konzentrieren, wie ein Angreifer auf ein Gerät zugreifen kann, indem er die Bluetooth-basierte Näherungsauthentifizierung umgeht (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/index.htmlbluemaster-bypassing-and-fixing-bluetooth-based-proximity-authentication-17493).



, einschließlich (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/trust-in-apples-secret-garden-exploring--reversing-apples-continuity-protocol-17829), die es einem Angreifer ermöglichen könnten, auf Bildschirmnutzung, Batteriestand und die Fingerabdruckanmeldung ins Betriebssystem zuzugreifen. Ein weiterer Vortrag wird sich darauf konzentrieren, wie ein Angreifer auf ein Gerät zugreifen kann, indem er die (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/index.htmlbluemaster-bypassing-and-fixing-bluetooth-based-proximity-authentication-17493). Bedrohungen von Zahlungssystemen , mit einem Vortrag, der Fehler von EMV-Protokollen bei kontaktlosen Zahlungen (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/first-contact---vulnerabilities-in-contactless-payments-17454) abdeckt, einschließlich, wie man im Vereinigten Königreich das Limit von 30 GPB für PIN-freie Zahlungen außer Kraft setzen kann und mithilfe gesperrter Mobiltelefone die Limits für mobile Geldbörsen umgeht.



, mit einem Vortrag, der (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/first-contact---vulnerabilities-in-contactless-payments-17454) abdeckt, einschließlich, wie man im Vereinigten Königreich das Limit von 30 GPB für PIN-freie Zahlungen außer Kraft setzen kann und mithilfe gesperrter Mobiltelefone die Limits für mobile Geldbörsen umgeht. Forschung zu Plattformen und zu angewandter Sicherheit , einschließlich Sicherheitslücken in der PDF-Verschlüsselung (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/index.htmlhow-to-break-pdf-encryption-17540), die es einem Angreifer ermöglichen, verschlüsselte Dokumente im Klartext wiederherzustellen. In weiteren Briefings wird die Bereitstellung der Site-Isolation-Architektur an Chrome-Benutzern untersucht (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/site-isolation-confining-untrustworthy-code-in-the-web-browser-17974) und erläutert, wie sich die Browser-Architektur geändert hat und welche Einschränkungen noch bestehen.



, einschließlich (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/index.htmlhow-to-break-pdf-encryption-17540), die es einem Angreifer ermöglichen, verschlüsselte Dokumente im Klartext wiederherzustellen. In weiteren Briefings wird die (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/site-isolation-confining-untrustworthy-code-in-the-web-browser-17974) und erläutert, wie sich die Browser-Architektur geändert hat und welche Einschränkungen noch bestehen. Verteidigung des Internets der Dinge , einschließlich dessen, wie Panasonic seine eigenen Geräte mit einem selbst entwickelten Honeypot verbunden (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/understanding-the-iot-threat-landscape-and-a-home-appliance-manufacturers-approach-to-counter-threats-to-iot-17625) und so 179 Millionen Angriffsfälle und 25.000 Malware-Beispiele gefunden hat, und einschließlich des OEM-Finders (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/index.htmloem-finder-hunting-vulnerable-oem-iot-devices-at-scale-17982), eines neuen Werkzeugs, das entwickelt wurde, um automatisch anfällige OEM-Geräte zu erkennen, die von IoT-Anbietern verwendet werden.



, einschließlich dessen, wie (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/understanding-the-iot-threat-landscape-and-a-home-appliance-manufacturers-approach-to-counter-threats-to-iot-17625) und so 179 Millionen Angriffsfälle und 25.000 Malware-Beispiele gefunden hat, und einschließlich des (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/index.htmloem-finder-hunting-vulnerable-oem-iot-devices-at-scale-17982), eines neuen Werkzeugs, das entwickelt wurde, um automatisch anfällige OEM-Geräte zu erkennen, die von IoT-Anbietern verwendet werden. Angriffe auf das Unternehmen mit einem Vortrag, der mehrere neue Angriffsvektoren in Windows Hello for Business (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/exploiting-windows-hello-for-business-17260) umreißt, die dazu führen können, dass ein Angreifer Zugriff auf private Benutzerdaten erhält. Ein weiterer Vortrag wird die Lehren erläutern, die man aus der Cyberattacke auf Maersk vom Juni 2017 (https://www.blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/index.htmlimplementing-the-lessons-learned-from-a-major-cyber-attack-18198) gezogen hat.

Prüfen Sie bitte stets den neuesten Zeitplan, da immer noch weitere Briefings hinzugefügt werden: blackhat.com/eu-19/briefings/schedule/index.html

ANKÜNDIGUNG: Arsenal-Tools von Black Hat

Arsenal kehrt zu Black Hat Europe zurück und begrüßt Forscher aus der Open-Source-Community, um ihre neuesten Tools zu zeigen und Live-Demonstrationen anzubieten. Arsenal gibt Forschern die Möglichkeit, ihren neuesten Code zu präsentieren, und erlaubt es den Teilnehmern, mit den Moderatoren zu interagieren und praktische Erfahrungen zu sammeln. Arsenal wird in diesem Jahr fast 50 Tools hosten, die das Internet of Things, Netzwerkangriffe, Android, iOS und Mobilgeräte-Hacking, Malware und mehr abdecken. Weitere Informationen und alle kürzlich ausgewählten Tools finden Sie unter: blackhat.com/eu-19/arsenal/schedule/

Black-Hat-Schulungen:

Zusätzlich zum erstklassigen Briefings-Zeitplan bietet Black Hat Europe 2019 hochfachliche praxisbezogene Schulungen an, die von einigen der besten Trainer und Profis der Informationssicherheitsbranche geleitet werden. Die Schulungen bieten einen separaten Kurssatz für Teilnehmer, die alles von Reverse-Engineering-Firmware über fortgeschrittenes Infrastruktur-Hacking bis hin zur Ausnutzung von Kontrollsystemen und mehr umfassen. Weitere Informationen finden Sie unter: blackhat.com/eu-19/training/schedule/index.html

Studentenstipendien von Black Hat: Einsendeschluss für Anträge: 25. Oktober

Das Studentenstipendienprogramm von Black Hat kehrt in seinem sechsten Jahr in Europa zurück. Um die nächste Generation von Sicherheitsexperten in die Black-Hat-Community einzuführen, wird bei Black Hat Europe 2019 eine begrenzte Anzahl kostenloser akademischer Pässe an Studentinnen und Studenten vergeben. Qualifizierte Studierende können sich bis Freitag, den 25. Oktober 2019 bewerben. Weitere Informationen und die zu erfüllenden Voraussetzungen finden Sie unter: blackhat.com/eu-19/student-scholarship.html

Zu den Top-Sponsoren von Black Hat Europe 2019 gehören: Diamond-Sponsoren: Lenovo; Platinum-Sponsoren: Facebook, KnowBe4, Qualys, Recorded Future

Die vollständige Liste der ausstellenden Unternehmen finden Sie unter: blackhat.com/eu-19/business-hall.html

Zukünftige Black-Hat-Termine und -Veranstaltungen

Black Hat Trainings 2019 , Alexandria, VA, 17.-18. Oktober

, Alexandria, VA, 17.-18. Oktober Black Hat Trainings 2019, Tokio, Japan, 24.-25. Oktober

Tokio, Japan, 24.-25. Oktober Black Hat Europe 2019 , London, Großbritannien, 2.-5. Dezember

, London, Großbritannien, 2.-5. Dezember Black Hat Asia 2020 , Singapur, 31. März - 3. April

, Singapur, 31. März - 3. April Black Hat USA 2020, Las Vegas, NV, 1.-6. August

Über Black Hat

Black Hat stellt seit mehr als 20 Jahren den Teilnehmern die neuesten Informationen aus Forschung und Entwicklung sowie die neuesten Trends im Bereich Informationssicherheit zur Verfügung. Diese hochkarätigen globalen Events und Schulungen werden von den Bedürfnissen der Sicherheitsgemeinschaft angetrieben, die bestrebt ist, die besten Köpfe der Branche zusammenzubringen. Black Hat inspiriert Fachleute auf allen Karriereebenen und fördert das Wachstum und die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Spitzenforschern und Führungskräften im öffentlichen und privaten Sektor. Black Hat Briefings und Trainings finden jährlich in den USA, Europa und Asien statt. Weitere Informationen finden Sie unter: blackhat.com . Black Hat wird Ihnen von Informa Tech präsentiert.

Über Informa Tech

Informa Tech ist ein marktführender Anbieter von integrierter Forschung, Medien, Schulungen und Veranstaltungen für die globale Technologie-Community. Wir sind ein internationales Unternehmen mit mehr als 600 Mitarbeitern, das in mehr als 20 Märkten tätig ist. Unser Ziel ist es, die Technologie-Community dazu zu inspirieren, eine bessere digitale Welt zu entwerfen, aufzubauen und zu betreiben. Mehr als 7.000 Fachleute nehmen unsere Forschung in Anspruch, 225.000 Delegierte nehmen an unseren Veranstaltungen teil, mehr als 18.000 Studenten absolvieren jedes Jahr unsere Ausbildungsprogramme und fast 4 Millionen Menschen besuchen jeden Monat unsere digitalen Communities. Erfahren Sie mehr über Informa Tech.