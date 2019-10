Normalerweise ist Hans Joachim Theiß, CEO von SMT Scharf, bekannt für eher konservativ angesetzte Prognosen. Umso mehr wird es ihn wurmen, dass auch er sich in die Reihe der Unternehmen mit Gewinnwarnungen eingruppieren muss. Dabei hatte der Anbieter von Transportbahnen für den Einsatz im Bergbau noch Mitte August - mit der Vorlage des Halbjahresberichts - […] The post SMT Scharf: Gefährliches Terrain appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...