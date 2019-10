Umstrittene Personalentscheidung haben in der Nationalbank (OeNB) in den vergangenen Tagen für Wirbel gesorgt. Gouverneur Robert (Holzmann) hatte ohne Rücksprache mit Direktorium und Generalrat drei Führungskräfte laut Kritiker "eiskalt" abmontiert. Wie mir mehrere OeNB-Insider exklusiv berichten soll die Ursache dafür in einer Falle liegen, die man (einen konkreten Zusammenhang mit den drei Personen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...