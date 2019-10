Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss vor Zahlen für das dritte Quartal von 69 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Melanie Flouquet rechnet angesichts der Probleme in Hongkong und der nachhaltigen Schwäche im US-Markt mit einer insgesamt "komplizierteren" Umsatzentwicklung als zunächst erhofft. Das operative Ergebnis (Ebit) des Modekonzerns dürfte aber nach wie vor in die richtige Richtung weisen, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 13:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / 13:27 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-10-07/15:30

ISIN: DE000A1PHFF7