Jürgen Leicht, Geschäftsführer der Leicht Stanzautomation in Ölbronn-Dürrn, legt den Fokus bei der Konstruktion seiner Maschinen auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und hat zudem Design und Funktionalität stets im Blick. Das Unternehmen entwickelt fertigt und vertreibt weltweit Bandschweißautomaten sowie Bandauf- und Bandabwickeltechnik für die Stanz- und Umformtechnik. Und weil Leicht Stanzautomation nicht alles selbst fertigen kann, sieht das Unternehmen in ausgewählten Zulieferern mehr als nur den Zulieferer: Das sind Partner. Einer von ihnen ist Stöber Antriebstechnik aus dem benachbarten Pforzheim.

Schnellere Antriebe, produktivere Maschinen

"Von Stöber haben wir in fast allen unseren Anlagen Getriebe, Motoren, Antriebsregler oder vollständige Automatisierungslösungen verbaut", sagt Leicht. Zum Beispiel in der neuen Generation der automatischen Mehrfachwickler der Baureihe ASW: Hier kommen erstmals die Antriebsregler SI6 zum Einsatz. Das Besondere an der Maschine ist, dass sie automatisch die Spulen wechselt. Dadurch entsteht an der vorgeschalteten Stanzmaschine kein Produktionsstopp. Der Spulenwechsel wird einfach zur nächsten freien Spule vorgenommen, sobald die vorgewählte Stückzahl erreicht ist. "Mit dem Stöber Antriebsregler können wir die Performance ...

