Zaozhuang, China (ots/PRNewswire) - Gemäß der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Partei im städtischen Komitee von Zaozhuang wurde kürzlich der Start der innovativen Business-Startup-Community der Provinz Shandong für anorganische Funktionsmaterialien und intelligente Fertigung in Zaozhuang-Stadt, Provinz Shandong, genehmigt.



Sie zählt damit zu einer der ersten fünf innovativen Business-Startup-Communitys auf Provinzebene, die in Shandong ins Leben gerufen wurden. Mit dem Projekt soll eine Innovationsgemeinschaft geschaffen werden, in der sieben Elemente, darunter Behörden, Industrie, Lehrinstitute, Forschung, Finanzwesen, Dienstleister und Nutzer, zusammenkommen. Ihr Ziel ist es, den Marktwert der neuen "grünen" Materialbranche von 100 Milliarden RMB über die nächsten 3 bis 5 Jahre zu steigern. Dieses Großprojekt reiht sich in die Bemühungen von Zaozhuang-Stadt ein, die Entwicklung qualitativ zu erhöhen, indem auf den Wechsel von altbewährten Antriebsfaktoren auf neue gesetzt wird.



Als ressourcenreiche Stadt, die durch den Kohleabbau zu Wohlstand gelangte, hat Zaozhuang eine Reihe von Maßnahmen durchgesetzt, um die Entwicklung auch in Zukunft fortzusetzen: das Augenmerk richtet sich hier auf industrielle Transformation und Aktualisierung, der Antrieb für eine hochkarätige Wirtschaftsentwicklung wird aufmerksam gesteuert, die Entwicklung von sechs vielversprechenden Branchen wird gefördert - und diese sind hochwertige Geräte, hochwertige Chemikalien, Big Data, Lithiumbatterien, optische Glasfaser und Gesundheitsversorgung. Weiter werden Anreize für geschäftliche und industrielle Investitionen zur Verfügung gestellt und die Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungsinstituten aktiv verfolgt. Angesichts dieses Fokus auf den Wechsel von alten Antriebsfaktoren zu neuen begibt sich Zaozhuang-Stadt nun auf den Weg in eine qualitativ hochwertige Entwicklung.



