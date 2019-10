DeutschlandÖsterreichSchweiz (ots) - HOLOSAN Bioresonanz präsentiert vollautomatisches Messsystem - multiMatik



HOLOSAN hat die nächste Generation an Bioresonanzgeräten entwickelt. Das Software gesteuerte Bioresonanzgerät, das Klebeelektroden zur Testung/Diagnose verwendet, arbeitet nun mit einem vollautomatischen Testsystem - multiMatik.



Das vollautomatische Testsystem multiMatik liefert mit einem Software gesteuerten Microprozessor vollautomatisch Testergebnisse für die Therapiezusammenstellung.



Was ist einzigartig?



- multiMatik ist das erste automatische Bioresonanzgerät der Welt welches mit

echten Einzelmessungen arbeitet und kann so routinemäßig in Kliniken und

Praxen eingesetzt werden.

- Die Ergebnisse sind reproduzierbar und korrelieren z. B. mit Bluttests. Die

Ergebnisse sind unmittelbar abrufbar. Die Erfahrungen aus 20 Jahren Bioresonanz-Praxis sind in die Entwicklung von HOLOSAN multiMatik eingeflossen.



Medizinische Woche Baden-Baden 30.Okt. - 3. Nov. 2019



Präsentation multiMatik Bioresonanz: HOLOSAN Stand EG-29



Datum: 30.10.2019



Ort:



Baden-Baden, Deutschland



Kontakt:



Holosan Services GmbH, Amstetten, Österreich

Tel. +43 676 30 94 64, Mail:office@holosan.eu, Web:www.holosan.eu



