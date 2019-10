Siri ist nicht mehr auf Apple Music beschränkt. Jetzt lässt sich auch Spotify über den Sprachassistenten steuern. Mit dem neuen Update baut Spotify seine Integration in iOS aus. Der Musikstreaming-Dienst lässt sich jetzt über das Sprachassistenzsystem Siri steuern. Besitzer von Apple-Geräten können damit also Alben oder Playlists per Sprachbefehl abspielen. Die Verknüpfung mit Siri funktioniert nicht nur direkt auf dem iPhone oder iPad, sondern auch in Fahrzeugen mit Carplay-Support oder mit Apples Airpods ...

