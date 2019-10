Berlin (ots) - Mit einem Parlamentarischen Abend am 4. November in Berlin heben wir das Thema Cybersicherheit in Kritischen Infrastrukturen in den Fokus. Wie akut ist die Gefahr für die besonders sensiblen Bereiche Energie, Gesundheits- und Finanzwesen oder Verkehr? Hochkarätige Gäste aus der Politik, dem BKA, dem Verfassungsschutz, der Bundesnetzagentur sowie der IT-Branche diskutieren mit Vertretern der Kritischen Infrastrukturen über das Cyber-Thema aus verschiedenen Blickwinkeln.



Wann: Am Montag, den 4. November 2019 ab 18 Uhr

Wo: In der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft,

Friedrich-Ebert-Platz 2 / Eingang über Dorotheenstraße 100, 10117

Berlin Mit der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft droht den Unternehmen ein Einfallstor für einen unsichtbaren Feind, der zwar nicht völlig neu ist, dessen Gefahrenpotential aber kontinuierlich steigt: die Cyberkriminalität. KRITIS-Unternehmen müssen mit der hohen Gefährdungslage in besonders zuverlässigem Maße umgehen, denn ihr Funktionieren ist für das Gemeinwesen fundamental. Deshalb hat der Gesetzgeber Kritische Infrastrukturen mit dem BSI-Gesetz und der BSI-Kritisverordnung gesondert adressiert.



Die betroffenen Unternehmen stehen damit in der Pflicht: Die gesetzlichen Vorgaben müssen organisatorisch und rechtlich sauber umgesetzt, Schutzkonzepte und Schutzmaßnahmen ständig überprüft und "auf der Höhe der Zeit" gehalten werden. Die IT-Sicherheit wird zu einem wichtigen Thema für die Compliance im Unternehmen. Und liegt damit unmittelbar auf dem Tisch von Vorständen, Geschäftsführern und Aufsichtsräten, die ihr Unternehmen auch im Sinne des Gemeinwohles arbeitsfähig halten und dessen geistiges Eigentum schützen müssen.



Zum Thema "Und mit einem Klick wurde es dunkel - Die Verletzlichkeit kritischer Infrastrukturen" sprechen u.a. der Vizepräsident des BKA Peter Henzler, der Vizepräsident der BNetzA Dr. Wilhelm Eschweiler und der Präsident des Verfassungsschutzes Niedersachsen Bernhard Witthaut. Zusammen mit Abgeordneten aller Fraktionen, Vertretern der IT-Branche und natürlich der Kritischen Infrastruktur selbst soll sensibilisiert werden, Abwehranstrengungen diskutiert und Prävention weiter gedacht werden, auch unter dem Eindruck des anstehenden IT-Sicherheitsgesetzes 2.0.



Moderation: Prof. Dr. Ines Zenke (Rechtsanwältin und Partnerin BBH)



