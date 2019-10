Vodafone testet in Kooperation mit verschiedenen Partnern Installationen von OpenRAN in Europa, Afrika und Asien. Die Technologie soll den Auf- und Ausbau von All-G-Funknetzwerken einfacher und billiger machen. Die bisherige Implementation von G-Netzwerken folgt einer Kombination aus Hard- und Software. Dabei ist die Kombination von Hard- und Software der eingesetzten Komponenten in der Regel untrennbar und proprietär für einzelne Zwecke. So muss für ein 2G-Netz etwa eine eigene Struktur vorgehalten werden, für 3G eine weitere und so weiter. OpenRAN: Cloudbasierte Netzabdeckung für Mobilfunker Mit ...

