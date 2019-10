BERLIN (Dow Jones)--Die größten Potenziale zur Minderung von Kohlendioxid sehen die Deutschen laut einer Umfrage in den Industrie- und Verkehrssektoren. Auf die Frage, wo am ehesten CO2 eingespart werden kann, nennen jeweils fast zwei Drittel der Befragten diese Bereiche, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) unter Berufung auf eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Prolytics mitteilte. Konkret waren es 64,4 Prozent bei der Industrie und 60,5 Prozent beim Verkehr. 44,5 Prozent Befragten sahen das größte Einsparpotenzial bei der Energiewirtschaft. Rund ein Drittel nannte den Gebäudesektor und ein Viertel die Bürger selbst.

Tatsächlich hat der Verkehr von allen Sektoren bisher am wenigsten zur CO2-Reduktion beigetragen. Nach Zahlen des Umweltbundesamtes sank der Ausstoß in den Jahren 1990 bis 2018 um gerade einmal 0,6 Prozent. Der BDEW betonte, die Energiewirtschaft habe mit einer Reduktion um 155 Millionen Tonnen CO2 bisher den größten Anteil an der Emissionsminderung in Deutschland beigetragen. Bis 2020 werde die Energiewirtschaft etwa 40 Prozent weniger Kohlendioxid emittieren als im Referenzjahr 1990, und nun müsse insbesondere der Verkehrssektor "schnellstmöglich die Wende hin zu einer immer CO2-ärmeren Mobilität schaffen".

Daten des Umweltbundesamtes zeigen aber auch, dass die energiebedingten Emissionen - also die Umwandlung von Kohle, Erdgas oder Mineralöl in Strom oder Wärme - rund 85 Prozent des deutschen Treibhausgas-Ausstoßes ausmachen. Hauptverursacher mit etwa der Hälfte der Emissionen ist hier die Energiewirtschaft. Danach folgen die Sektoren Verkehr einem Anteil von 20 Prozent, die Industrie (15 Prozent), private Haushalte (10 Prozent) und der Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungssektor (5 Prozent).

