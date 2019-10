DAX weiter auf Stabilisierungskurs, Bayer darf wieder hoffen

Nachdem sich der DAX bereits zum Ende der vergangenen Woche etwas stabilisieren konnte, verzeichnete das wichtigste deutsche Börsenbarometer am heutigen Montag den nächsten Achtungserfolg.

Das war heute los. Auch wenn die Marktunsicherheiten und Konjunktursorgen zu Beginn der neuen Handelswoche ebenfalls zu spüren waren, konnte der DAX Kursgewinne verzeichnen. Sollten die kommenden Handelsgespräche zwischen China und den USA tatsächlich für Fortschritte im Handelskonflikt sorgen, könnte dies eine noch deutlichere Erholung der Aktienkurse befeuern.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX gehörte die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) zu den Tagesgewinnern, obwohl es bald zu einem neuerlichen Streik der Flugbegleiter kommen könnte. Das Papier verzeichnete zeitweise Kurszuwächse von knapp 4 Prozent. Einen guten Tag erwischte ebenfalls Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017). Die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns legte zeitweise rund 3 Prozent an Wert zu. Einmal mehr standen die Glyphosat-Prozesse in den USA im Fokus. So berichtete das "Handelsblatt", dass der nächste Gerichtstermin verschoben wurde. Demnach sei dies ein Indiz dafür, dass im Hintergrund kräftig an einem außergerichtlichen Vergleich gearbeitet wird.

