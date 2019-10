Halle (ots) - Mit diesem Desaster von Doha haben die Verbandsbosse, geleitet von finanziellem Eigeninteresse, ihrem Sport großen Schaden zugefügt. Die Leichtathletik hat ohnehin ein Nachwuchsproblem, nun gingen Bilder von Sportlern in Rollstühlen und von leeren Rängen um die Welt. Viel mehr negative Eigenwerbung geht nicht. Daran konnte auch das sportlich hohe Niveau der Titelkämpfe wenig ändern. Aber auch Katar dürfte von dieser WM kaum profitiert haben. Das reichste Land der Erde will mit der Ausrichtung von allerhand Sportereignissen eigentlich sein Image aufbessern, so Touristen ins Land locken. Die Tage von Doha dürften genau das Gegenteil bewirkt haben.



