Nur-Sultan, Kasachstan, und Tokio (ots/PRNewswire) - Die Ausstellung "Everything You Treasure - For a World Free From Nuclear Weapons" ist vom 2.-13. Oktober in der Bibliothek des Ersten Präsidenten der Republik Kasachstan - Elbasy in Nur-Sultan (Astana) zu sehen. Sie markiert den 30. Jahrestag des Endes der Atomwaffentests auf dem Atomwaffentestgelände Semipalatinsk und den 10. Jahrestag des Vertrags über die zentralasiatische atomwaffenfreie Zone (CANWFZ).



Es wird geschätzt, dass in Kasachstan 1,5 Millionen Menschen an den Folgen von 456 Atomwaffentests in Semipalatinsk über einen Zeitraum von 40 Jahren leiden. Das Land ist bekannt für sein Engagement zur Befreiung der Welt von Atomwaffen. Am 29. August dieses Jahres ratifizierte es als 26. Land der Welt den Atomwaffenverbotsvertrag.



Die Ausstellung "Everything You Treasure" wurde gemeinsam von der Soka Gakkai International (SGI), der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) und der Bibliothek des Ersten Präsidenten der Republik Kasachstan - Elbasy organisiert. Ziel ist es, für Unterstützung für den Atomwaffenverbotsvertrag zu werben und das Bewusstsein für dieses Anliegen in Zentralasien zu schärfen. Kasachstan ist das 21. Land, in dem die Ausstellung zu sehen ist - zum ersten Mal in russischer Sprache.



In der Ausstellung werden Besucher zum Nachdenken darüber angeregt, wie alles, was ihnen lieb und teuer ist, durch Atomwaffen bedroht sein könnte. Das Thema Atomwaffen wird dabei aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, beispielsweise unter dem Aspekt Umweltschutz, Medizin, Wirtschaft, Menschenrechte, Energie, Spiritualität, Geschlecht, Generationen und Sicherheit.



Amerkhan Rakhimzhanov (Leiter der Bibliothek des Ersten Präsidenten der Republik Kasachstan - Elbasy), Kuanysh Sultanov (Vorsitzender der Menschenrechtskommission in Kasachstan) und Hirotsugu Terasaki (Generaldirektor für Frieden und globalen Themen bei SGI) waren unter den Rednern bei der Eröffnungsfeier, der 100 Gäste beiwohnten.



Amerkhan Rakhimzhanov kommentierte: "Ich freue mich besonders, in diesem Gebäude diese Wanderausstellung auszurichten. Die Bibliothek des Ersten Präsidenten legt großen Wert auf Partnerschaften mit Menschen aus nah und fern, die unsere Gesinnung teilen."



In seiner Eröffnungsbotschaft (https://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/lect/20191001-msg-nuke-abol-kazakhstan.html) drückte SGI-Präsident Daisaku Ikeda seine Anerkennung für den Beitrag Kasachstans zur Abschaffung von Atomwaffen aus: "In Semipalatinsk wurde der Vertrag über die zentralasiatische atomwaffenfreie Zone feierlich unterzeichnet. Der Ort spielte auch eine zentrale Rolle für die Bürgerbewegung Nevada - Semipalatinsk zum Verbot von Atomwaffen, aus der bekanntlich eine globale Volksbewegung zum Verbot von Atomwaffentests und Atomwaffen selbst hervorgegangen ist."



Die Ausstellung "Everything You Treasure - For a World Free From Nuclear Weapons" (https://www.sgi.org/in-focus/2012/eyt-world-free-nuclear-weapons.html) ist ein Gemeinschaftsprojekt des buddhistischen Netzwerks Soka Gakkai International (SGI) und der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN, 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet). Sie wurde 2012 zum ersten Mal in Hiroshima gezeigt und war seitdem in 90 Städten rund um den Globus zu sehen.



