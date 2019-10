The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.10.2019

ISIN Name



AU000000GCN9 GOCONNECT LTD.

CA08906Q1000 BIG BLOCKCH.INTELL.GRP

CA65704T1084 NORTH AMERICAN NICKEL

CA7815861025 RUNNING FOX RESOURCE CORP

DE000A2YPGG6 OSRAM LICHT AG NA Z.VERK.

IT0003126783 CEMENTIR HLDG S.P.A. EO 1

KYG5727R1048 WE SOLUTIONS LTD. HD-,10

US0213461017 ALTABA INC.

US92532W1036 VERSUM MATERIALS DL 1