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ALTABA
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ALTABA INC17,730-0,77 %
BIGG DIGITAL ASSETS INC0,030-23,66 %
CEMENTIR HOLDING SPA5,750+0,35 %
GOCONNECT LIMITED--
NORTH AMERICAN NICKEL INC0,114+3.700 %
RUNNING FOX RESOURCE CORP0,0100,00 %
VERSUM MATERIALS INC48,400-0,82 %
WE SOLUTIONS LTD0,0440,00 %