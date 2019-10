LG hat eine Reihe neuer Monitore für Arbeit und Gaming vorgestellt, die über Ultrawide- und 4K-HDR-Displays verfügen. Die bis zu 34 Zoll großen Geräte kosten zwischen 300 und 900 Euro. Der südkoreanische Hersteller LG bringt mehrere neue Monitore in den Handel. Diese sollen sich je nach Ausstattung für den Arbeitsplatz, Entertainment und Gaming eignen. Die Geräte verfügen über Ultrawide- und/oder 4K-HDR-Displays in den Größen 27, 32 oder 34 Zoll. Die Preise reichen von 309 bis zu 899 Euro. Der LG 34WL85C in Bildern ...

