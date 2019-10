Wie flatex (WKN: FTG111) heute vermeldete, konnte der Online-Broker alleine seit Jahresbeginn mehr als 68.000 Neukunden begrüßen. Damit wurde das Jahresziel von mindestens 60.000 Neukunden vorzeitig mehr als erreicht. Insbesondere in den Niederlanden kommt das Angebot dabei wohl besonders gut an. So verzeichnete man dort innerhalb von nur 15 Wochen mehr als 320.000 Besucher auf seiner Plattform, die zu 33.000 Depotanträgen führten.

Darüber hinaus entschieden sich zuletzt jedoch auch in den beiden Kernmärkten Deutschland und Österreich viele Trader für flatex. So wurden hier in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 2019 über 35.000 Neukunden verzeichnet, was einem Plus von +84% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht. Doch auch damit gibt sich flatex CEO Frank Niehage noch nicht zufrieden.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

So hat er nun als Ziel ausgegeben innerhalb von fünf Jahren auf eine Million Kunden zu kommen. Dabei erscheint dieses Ziel durchaus realistisch. Denn der besondere Erfolg in den Niederlanden beruht in erster Linie auf dem "Zero-Fee Trading"-Angebot, das man nun erfolgreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...