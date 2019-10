Von Wolkenkratzern über Spitzentechnologie bis hin zur wissenschaftlichen Entdeckung das PMI würdigt die außerordentlichen Anstrengungen, die unsere Welt neu definiert haben

Das Project Management Institute (PMI) hat heute die 50 bemerkenswertesten und einflussreichsten Projekte der letzten 50 Jahre in seiner Liste der einflussreichsten Projekte bekannt gegeben. Damit hat das PMI erstmals ein Ranking aufgestellt, das die wirkungsvollsten Projekte der letzten 50 Jahre würdigt und zeigt, wie diese Ideen mithilfe des Projektmanagements verwirklicht wurden.

Die Liste der einflussreichsten Projekte würdigt Projekte, die ihre Sektoren und die gesamte Unternehmenslandschaft transformiert haben von Technologie über Gesundheitswesen und Infrastruktur bis hin zu Architektur, Finanzwesen und Unterhaltung. Zu den Preisträgern gehören legendäre Erfolge wie Apollo 11, das Flugzeug Boeing 747 und das Humangenomprojekt sowie eher unbemerkte Triumphe wie das Svalbard Global Seed Vault in Norwegen und der Tengger Desert Solar Park in China. Das höchstplatzierte Projekt ist die Entstehung des World Wide Web.

Die Preisträger wurden aus mehr als 1.000 bahnbrechenden Projekten ausgewählt, die von 400 Führungskräften der weltweiten Projektmanagement-Community vorgeschlagen wurden, darunter führenden Verantwortlichen und Mitgliedern von PMI Chaptern sowie Wissenschaftlern und Branchenexperten. Die vom Vordenker-Team des PMI ausgewählten endgültigen Kandidaten ermöglichen eine inspirierende Reflexion über die Leistungen der Projektarbeit und ihre zentrale Rolle bei der Gestaltung unserer Gegenwart.

"Die von uns ermittelten Projekte bieten unglaubliche Einblicke in die Art und Weise, wie das Projektmanagement die Welt zum Guten verändert hat, derzeit verändert und weiterhin verändern wird", sagte Sunil Prashara, President und CEO des Project Management Institute. "Mit dieser Liste vermittelt das PMI eine Vorstellung davon, wie wichtig eine hervorragende Projektausführung ist, um die Herausforderungen und Chancen von morgen zu meistern."

Die Liste wurde im Rahmen des 50-jährigenBestehens des PMI erstellt, um die wichtige Rolle des Projektmanagements in den letzten fünf Jahrzehnten zu würdigen und die Weiterentwicklung dieses Berufs zu feiern. Neben der Liste der 50 einflussreichsten Projekte veröffentlichte das PMI zudem eine über 14 Kategorien verteilte Top-Ten-Liste solcher Projekte in verschiedenen Regionen und Branchen.

Die vollständige Liste der Preisträger sowie branchen- und standortspezifische Top-Ten-Listen finden Sie unter pmi.org/most-influential-projects. Die Liste wird zudem in einer Sonderausgabe unseres preisgekrönten Printmagazins PM Network veröffentlicht.

Die 50 einflussreichsten Projekte

World Wide Web dafür, alle und alles zu vernetzen Apollo 11 für den Beweis, dass Risikomanagement und himmlische Ziele Unmögliches möglich machen können Mikroprozessor Intel 4004 - für die Demokratisierung der Leistung von Computern* Euro für die perfekte Durchführung der größten Währungsumstellung der Geschichte Humangenomprojekt für die Überwindung gewohnter Silos, um den Baustein der Menschheit zu erschließen und beispiellose Innovationen in Medizin, Biotechnologie und Life Sciences zu ermöglichen Singles Day von Alibaba - für die Durchführung des weltweiten größten Tags für Onlineshopping und die grundlegende Veränderung der Einkaufsgewohnheiten der Menschen* Prius - dafür, die Automobilindustrie in eine nachhaltigere Zukunft zu lenken* Konzert Live Aid dafür, die Größe und das Modell der Menschlichkeit mit jeder Menge Stars neu zu interpretieren* Mobile Mikrofinanzierungsplattform M-Pesa - für die Bereitstellung modernster Mobilfunktechnologie, die es Kenia ermöglichte, fortgeschrittenere Volkswirtschaften hinter sich zu lassen und eine Bankenrevolution zu starten* Svalbard Global Seed Vault für den Aufbau der ultimativen Lebensversicherung für die weltweite Lebensmittelversorgung Netflix Streaming - für den Beweis, dass ein einzelnes Projekt ein Unternehmen, eine Branche und die Sehgewohnheiten der ganzen Welt verändern kann* DynaTAC 8000x Mobiltelefon - dafür, Handys mit Menschen zu verbinden und nicht mit Orten* Sprachdienst Alexa - dafür, sprachgesteuerte Computerschnittstellen in den Alltag zu integrieren* Paris Fashion Week für die Verwandlung einer normalen Modepräsentation in ein weltweit beachtetes Event Burj Khalifa - als starkes Symbol für die wirtschaftliche Diversifizierung im Nahen Osten Walt Disney World Resort dafür, die Messlatte für immersive Unterhaltung zu setzen und sie immer wieder anzuheben* Google Search für die Veränderung unserer Denkweise und Erkennung von Informationen* Initiative Gürtel und Straße für die Initiierung der weltweit größten Infrastrukturaktion überhaupt bislang 1.814 Projekte realisiert Bitcoin für die Einführung der Kryptowährung und den Beginn der Blockchain MRI für die nichtinvasive Revolutionierung der Medizin Harry-Potter-Bücher - dafür, das Lesen cool zu machen und das ist erst der Anfang der Magie* Flugzeug Boeing 747 - dafür, mit dem ersten Jumbo-Jet die Welt kleiner zu machen* iPod Player - für seine verbindende Funktion als Gadget zum iUniverse* Hornsdale Power Reserve für den Beweis, wie eine große Batterie die erneuerbaren Energien revolutionieren könnte Kommission zur nationalen Einheit und Versöhnung Ruandas dafür, einen Weg zur Wiederherstellung und Wiedergutmachung inmitten eines schweren Traumas zu finden Internationale Raumstation für den Beweis, dass die Erforschung des Weltraums weltweite politische Grenzen überschreitet Ausbau des Panamakanals für den Ausbau einer jahrhundertealten Wasserstraße, um den modernen Schifffahrtsanforderungen gerecht zu werden Weltweite Initiative zur Ausrottung von Kinderlähmung für die weltweit größte Initiative im Bereich der öffentlichen Gesundheit und dafür, eine tödliche Krankheit nahezu auszurotten Atari 2600 Videospielkonsole dafür, Arcade-Spiele in Haushalte auf der ganzen Welt zu bringen* Masterplan für Ground Zero - dafür, einer Stadt und Nation bei der Heilung, Erinnerung und Wiederauferstehung zu helfen Aadhaar dafür, mithilfe der Biometrie die Interaktion der Inder mit ihrer Regierung und darüber hinaus zu transformieren Offshore-Windpark Vindeby - für den Beweis der Möglichkeiten von Offshore-Windenergie als Kraftwerk für saubere Energien BRT in Curitiba - dafür, eine Verkehrsrevolution in Städten auf der ganzen Welt auszulösen COSMOS Paketverfolgungssystem - für die Ermöglichung von E-Commerce in Verbindung mit Echtzeit-Paketverfolgung für Expresskurierdienste* Swat-Valley-Projekt - für die Förderung der Bildung und Stärkung von Mädchen in einem Land, in dem seine Gründerin einst wegen der Ausübung dieser Rechte angegriffen wurde Online-Enzyklopädie Wikipedia - für die Erschließung des kollektiven Wissens der Welt mit einer radikal gemeinschaftlichen, mehrsprachigen Online-Enzyklopädie* Star Wars Motion Pictures - dafür, Spezialeffekte neu zu erfinden und das Konzept einer Blockbuster-Filmserie zu zementieren, während der Zuschauer in eine weit entfernte Galaxie geführt wird* Projekt Tiger - für die Rettung der majestätischen Großkatze in freier Wildbahn vor dem Aussterben Entsalzungsanlage Sorek - für die Linderung verheerender Dürre mit einer nachhaltigen Lösung Erstes IVF-Baby - für ein modernes medizinisches Wunder Aufräumarbeiten in Tschernobyl - für die zweifache Milderung der weltweit schlimmsten Atomkraftwerkskatastrophe E-Estland - für den Aufbau des weltweit ersten digitalen Landes World of Warcraft interaktives Spiel - dafür, das Videospiel auf eine ganz neue Ebene zu heben* Large Hadron Collider - dafür, atemberaubende wissenschaftliche Entdeckungen zu ermöglichen, die Physikern bei der Entschlüsselung des Universums helfen TGV - für den sicheren Betrieb Europas ultraschnellen Hochgeschwindigkeitszuges Lehrangebot der Khan Academy - dafür, das große Potenzial des Online-Lernens zu demonstrieren* Watson Computer Software - dafür, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in die regulären Systeme zu bringen Tengger Desert Solar Park - für den Bau der chinesischen Mauer der Sonnenenergie Operation Flood - für die Verwandlung Indiens zum weltweit größten Milchproduzenten und den Beitrag, die aufstrebende Wirtschaft des Landes in Schwung zu bringen Opernhaus in Sydney - für den Beweis, dass Architektur eine Stadt neu definieren kann

