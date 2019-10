Activision Blizzard - lässt "Call of Duty: Mobile" die Aktie explodieren?

Breakout-Pullback - Tradingstrategie

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Activision hat gerade turbulente Zeiten durchlebt. Der Aktienkurs ist vom Allzeithoch im September 2018 bis zum Tief im Februar diesen Jahres um über 50% gefallen. Danach wurde der Widerstandsbereich bei 50-51 USD nach oben gebrochen, und ein Kaufsignal generiert. Nach dem Breakout erfolgte der Pullback zurück zum Ausbruchsbereich, wo auch der EMA 50 verläuft.Gerade erfolgte der Pullback in Form einer bullischen Flagge zurück zum Unterstützungsbereich. Die Aktie von Activision notiert nun wieder über den exponell gleitenden Durchschnitten der Perioden 50 und 20. Jetzt ist die Aktie aus der bullischen Formation nach oben ausgebrochen. Wenn der Kurs im Bereich von 55 USD 1-2 Tage seitwärts korrigieren würde, bekämen wir ein gutes CRV um noch in diesen Pullback-Trade einzusteigen. Die Aktie hätte danach die Möglichkeit das GAP bei 62 USD zu schließen.Das Kaufsignal wurde bereits generiert. Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn sich Intraday ein Setup in der Aktie des Gaming-Konzerns bildet. Der Stopp geht bei kurzfristig orientierten Tradern unter die mögliche seitliche Korrektur. Längerfristig orientierte Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und das Pivot-Tief im Bereich bei 50 USD als Stopp-Level wählen.Meine Meinung zu Activision Blizzard ist BULLISCH