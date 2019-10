Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie von Porsche SE von 78 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe nach einer längeren Restriktionsphase sein Bewertungsmodell für die Holdinggesellschaft aktualisiert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses trage dem derzeitigen Wert der Beteiligung an Volkswagen sowie den Rechtsrisiken durch die Dieselaffäre für Porsche Rechnung./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / 20:32 / BST

ISIN DE000PAH0038

AXC0235 2019-10-07/21:48