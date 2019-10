QIAGEN N.V.: QIAGEN kündigt Maßnahmen zur Priorisierung von Ressourcen für das 'Sample to Insight' Portfolio an DGAP-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung QIAGEN N.V.: QIAGEN kündigt Maßnahmen zur Priorisierung von Ressourcen für das 'Sample to Insight' Portfolio an 07.10.2019 / 22:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Version Ad-hoc Information gemäß Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung QIAGEN kündigt Maßnahmen zur Priorisierung von Ressourcen für das "Sample to Insight" Portfolio an Venlo, die Niederlande, 07. Oktober 2019 - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) kündigt heute Maßnahmen zur Priorisierung von Ressourcen für die wichtigsten Wachstumstreiber im "Sample to Insight"-Portfolio, insbesondere in Zusammenhang mit einer neuen Ausrichtung der Next-Generation Sequencing (NGS) Aktivitäten, an. Die Maßnahmen zur Freisetzung von Ressourcen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem QIAGEN eine neue strategische Partnerschaft mit Illumina Inc. zur Entwicklung von NGS-Technologien für die klinische Entscheidungsfindung ankündigt hat. Daraus resultierend hat QIAGEN eine neue Ausrichtung der internen NGS-bezogenen Aktivitäten vorgenommen, die darin besteht, die Entwicklungsaktivitäten auf diese Zusammenarbeit zu konzentrieren und das bestehende Angebot an universellen NGS-Verbrauchsmateriallösungen für den Einsatz mit jedem Sequenzer zu erweitern. QIAGEN wird weiterhin bestehende Kunden des GeneReader NGS Systems, dem kompletten "Sample to Insight"-System für die Verarbeitung kleinerer gezielter Genpanels, unterstützen. Das Unternehmen hat sich nun aber entschieden, die laufenden Aktivitäten zur Entwicklung von NGS-bezogenen Instrumenten auszusetzen. Zusätzlich setzt QIAGEN gegenwärtig Initiativen um, die zum Jahresende 2019 abgeschlossen sein werden, und unter anderem vorsehen, die Global Operations Organisation auf eine regionale Fertigungsstruktur umzustellen und die Aufgabenbereiche der QIAGEN Business Services (QBS) Centers in Wroclaw, Polen, und Manila, auf den Philippinen auszubauen. Resultierend aus diesen Initiativen plant QIAGEN einen Restrukturierungsaufwand vor Steuern von etwa $260-265 Millionen (etwa $1.14-1.15 pro Aktie nach Steuern), der überwiegend im dritten Quartal 2019 ausgewiesen werden wird. Dieser Aufwand beinhaltet etwa $195-200 Millionen nicht zahlungswirksame Posten, die im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Entwicklung von NGS-Instrumenten stehen, und beinhaltet Aufwendungen für die Wertminderung der Software- und Instrumentenentwicklung, Lizenzen, Bewertungen von Partnerschaften, und sonstigen Vermögenswerten. Der damit verbundene Personalabbau wird sozialverträglich, mit Respekt vor den betroffenen Mitarbeitern und in Übereinstimmung mit den lokalen arbeitsrechtlichen Bestimmungen durchgeführt. QIAGEN N.V. Hulsterweg 82 5912 PL Venlo Die Niederlande ISIN: NL0012169213 Frankfurt Stock Exchange, regulated market (Prime Standard) Kontakt John Gilardi Vice President, Head of Corporate Communications and Investor Relations +49 2103 29 11711 [IMAGE] and +1 240 686 2222 [IMAGE] john.gilardi@qiagen.com 07.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: QIAGEN N.V. Hulsterweg 82 5912 PL Venlo Niederlande Telefon: +31 7735566 - 00 Fax: +31 77 35566-58 E-Mail: qiagen@qiagen.com Internet: www.qiagen.com ISIN: NL0012169213 WKN: A2DKCH Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Chicago, NYSE, SIX EQS News ID: 886529 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 886529 07.10.2019 CET/CEST ISIN NL0012169213 AXC0237 2019-10-07/22:04