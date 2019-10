QIAGEN N.V.: QIAGEN gibt Abweichung von den vorläufigen Umsatzzahlen für das dritte Quartal 2019 bekannt DGAP-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis QIAGEN N.V.: QIAGEN gibt Abweichung von den vorläufigen Umsatzzahlen für das dritte Quartal 2019 bekannt 07.10.2019 / 22:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Version Ad-hoc Information gemäß Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung QIAGEN gibt Abweichung von den vorläufigen Umsatzzahlen für das dritte Quartal 2019 bekannt Venlo, die Niederlande, 07. Oktober 2019 - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt heute bekannt, dass die vorläufigen Umsatzzahlen für das dritte Quartal 2019 unter den Erwartungen liegen. Im dritten Quartal 2019 erwartet QIAGEN derzeit ein vorläufiges Nettoumsatzwachstum von etwa 3% bei konstanten Wechselkursen (CER) verglichen mit der Prognose von etwa 4-5% CER. Dies beruht auf einem geringer als erwartetem Wachstum in China. Bereinigt um den chinesischen Markt beträgt das Gesamtumsatzwachstum 6%. Im Einklang mit ihrer Prognose, erwartet QIAGEN einen bereinigten Gewinn von $0.35-0.36 CER. QIAGEN N.V. Hulsterweg 82 5912 PL Venlo Die Niederlande ISIN: NL0012169213 Frankfurt Stock Exchange, regulated market (Prime Standard) Kontakt John Gilardi Vice President, Head of Corporate Communications and Investor Relations +49 2103 29 11711 and +1 240 686 2222 john.gilardi@qiagen.com 07.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: QIAGEN N.V. Hulsterweg 82 5912 PL Venlo Niederlande Telefon: +31 7735566 - 00 Fax: +31 77 35566-58 E-Mail: qiagen@qiagen.com Internet: www.qiagen.com ISIN: NL0012169213 WKN: A2DKCH Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Chicago, NYSE, SIX EQS News ID: 886525 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 886525 07.10.2019 CET/CEST ISIN NL0012169213 AXC0238 2019-10-07/22:04