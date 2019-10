QIAGEN N.V.: QIAGEN gibt CEO Führungswechsel bekannt DGAP-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Personalie QIAGEN N.V.: QIAGEN gibt CEO Führungswechsel bekannt 07.10.2019 / 22:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Version Ad-hoc Information gemäß Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung QIAGEN gibt CEO Führungswechsel bekannt Venlo, die Niederlande, 07. Oktober 2019 - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt heute bekannt, dass Peer M. Schatz das Unternehmen informiert hat, dass er bei QIAGEN als CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung zurücktritt. Er wird QIAGEN weiterhin als Berater des Aufsichtsrates zur Verfügung stehen und in den kommenden Wochen in diese Rolle wechseln. Der Aufsichtsrat beginnt jetzt die Suche nach einem ständigen CEO. In der Zwischenzeit wird Thierry Bernard, Senior Vice President, zuständig für das Geschäftsfeld Molekulardiagnostik, interimistisch als CEO fungieren und im Tandem mit CFO Roland Sackers zusammenarbeiten. QIAGEN N.V. Hulsterweg 82 5912 PL Venlo Die Niederlande ISIN: NL0012169213 Frankfurt Stock Exchange, regulated market (Prime Standard) Kontakt John Gilardi Vice President, Head of Corporate Communications and Investor Relations +49 2103 29 11711 and +1 240 686 2222 john.gilardi@qiagen.com 07.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: QIAGEN N.V. Hulsterweg 82 5912 PL Venlo Niederlande Telefon: +31 7735566 - 00 Fax: +31 77 35566-58 E-Mail: qiagen@qiagen.com Internet: www.qiagen.com ISIN: NL0012169213 WKN: A2DKCH Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Chicago, NYSE, SIX EQS News ID: 886527 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 886527 07.10.2019 CET/CEST ISIN NL0012169213 AXC0239 2019-10-07/22:04