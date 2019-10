Peer M. Schatz tritt als CEO zurück, um sich neuen Herausforderungen zu widmen

Er wird weiterhin als Berater zur Verfügung stehen und den Übergang begleiten

Die Suche nach einem neuen CEO für die nächste Wachstumsphase wurde initiiert

Thierry Bernard wird zum Interims-CEO berufen, er wird im Tandem mit CFO Roland Sackers zusammenarbeiten

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute angekündigt, dass Peer M. Schatz das Unternehmen informiert hat, dass er nach insgesamt 27 Jahren bei QIAGEN als CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung zurücktritt. Er wird QIAGEN weiterhin als Berater des Aufsichtsrates zur Verfügung stehen und in den kommenden Wochen in diese Rolle wechseln. Der Aufsichtsrat beginnt jetzt die Suche nach einem ständigen CEO. In der Zwischenzeit wird Thierry Bernard, Senior Vice President zuständig für das Geschäftsfeld Molekulardiagnostik, interimistisch als CEO fungieren und im Tandem mit CFO Roland Sackers zusammenarbeiten.

"Es war ein großes Privileg, so lange als CEO von QIAGEN tätig gewesen zu sein. Ich bin unglaublich stolz auf die Markt- und Technologieführerschaft, die wir erreicht haben und auf alles, was unsere Teams gemeinsam mit unseren Partnern erarbeitet haben", sagt Peer M. Schatz. "QIAGEN hat in einer Weise zum Fortschritt in der Molekularbiologie und Ihren Anwendungen beigetragen, wie es nur wenige andere Unternehmen vorweisen können. Wir bauen auf einer starken Kultur der Offenheit, Agilität und des Engagements auf. Sie stellt sicher, dass sich unsere Kunden auf unsere erstklassigen Lösungen verlassen können, mit denen sie wertvolle Erkenntnisse in Forschung und medizinischer Diagnostik erzielen."

Dr. Håkan Björklund, Aufsichtsratsvorsitzender von QIAGEN, sagt: "Ich weiß, dass ich für alle bei QIAGEN spreche, wenn ich Peer Schatz für sein enormes Engagement und seine herausragenden Erfolge für QIAGEN danke. Wir alle sind ihm unglaublich dankbar für seine herausragenden Führungsqualitäten und seine Erfolgsbilanz, die zu einer wahren Erfolgsgeschichte in den Lebenswissenschaften beigetragen und große Fortschritte in Forschung und Gesundheitswesen ermöglicht haben. Wir respektieren seine Entscheidung, sich neuen Herausforderungen zu widmen und freuen uns, dass er mit seinem fundierten Wissen, seinem umfangreichen Netzwerk und seiner Erfahrung weiterhin als Berater für QIAGEN zur Verfügung stehen wird. Wir möchten Thierry Bernard dafür danken, dass er die Interimsrolle und die Führung während des Übergangs übernommen hat und eng mit Roland Sackers zusammenarbeiten wird."

