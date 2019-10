Vorläufige Q3 2019 Umsätze wachsen um etwa 3% CER (vs.~4-5% CER Prognose), bereinigter Gewinn pro Aktie erreicht Prognose

Angekündigte Initiativen ermöglichen Investitionen in Bereiche mit besten Wachstumschancen, vor allem in die neue Partnerschaft mit Illumina im Bereich klinische Diagnostik mit NGS

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die vorläufigen Umsatzzahlen für das dritte Quartal 2019 bekannt und kündigte Maßnahmen zur Priorisierung von Ressourcen für die wichtigsten Wachstumstreiber im "Sample to Insight"-Portfolio, insbesondere in Zusammenhang mit einer neuen Ausrichtung der Next-Generation Sequencing (NGS) Aktivitäten, an.

Im dritten Quartal 2019 erwartet QIAGEN derzeit ein vorläufiges Nettoumsatzwachstum von etwa 3% bei konstanten Wechselkursen (CER), verglichen mit der Prognose von etwa 4-5% CER, hauptsächlich aufgrund eines geringer als erwarteten Wachstums in China. Das Gesamtumsatzwachstum betrug 6% bereinigt um den chinesischen Markt. QIAGEN erwartet einen bereinigten, verwässerten Gewinn pro Aktie in Einklang mit der Prognose von $0.35-0.36 CER. Weitere Informationen werden mit den vollständigen Ergebnissen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2019 am 30. Oktober, 2019 veröffentlicht.

Die Maßnahmen zur Freisetzung von Ressourcen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem QIAGEN eine neue strategische Partnerschaft mit Illumina Inc. zur Entwicklung von NGS-Technologien für die klinische Entscheidungsfindung angekündigt hat. Daraus resultierend hat QIAGEN eine neue Ausrichtung der internen NGS-bezogenen Aktivitäten vorgenommen, die darin besteht, die Entwicklungsaktivitäten auf diese Zusammenarbeit zu konzentrieren und das bestehende Angebot an universellen NGS-Verbrauchsmateriallösungen für den Einsatz mit jedem Sequenzer zu erweitern. QIAGEN wird weiterhin bestehende Kunden des GeneReader NGS Systems, dem kompletten "Sample to Insight"-System für die Verarbeitung kleinerer gezielter Genpanels, unterstützen. Das Unternehmen hat sich nun aber entschieden, die laufenden Aktivitäten zur Entwicklung von NGS-bezogenen Instrumenten auszusetzen.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier

