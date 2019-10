Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 93 auf 160 US-Dollar angehoben. Der Softwarekonzern biete ein breit diversifiziertes Geschäftsportfolio und dürfte in der vorhersehbaren Zukunft prozentual zweistellige Umsatzzuwächse erzielen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./gl/he

