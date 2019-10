FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat es am Montagabend nur einen echten Aufreger im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien gegeben: Den habe Qiagen geliefert. Das Biotechnologieunternehmen hatte am Abend die Umsatzprognose für das dritte Quartal gesenkt. Zudem teilte Qiagen Restrukturierungsschritte mit, die das Ergebnis im dritten Quartal belasten werden. Des Weiteren kündigte das Unternehmen einen Führungswechsel an, CEO Peer M. Schatz wird das Unternehmen verlassen. "Das alles liest sich wirklich nicht gut", sagte der Marktteilnehmer. Die Titel wurden in der Folge 5,7 Prozent tiefer getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.080 12.097 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2019 17:03 ET (21:03 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.