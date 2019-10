Vertrag mit mehrjähriger Laufzeit bringt erhebliche Ausweitung von OverTiers weltweiten Rechten als Betreiber von NFL Game Pass

Die National Football League (NFL) und OverTier, ein Unternehmen von Bruin Sports Capital (Bruin), haben heute die Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt gegeben, auf deren Basis OverTier den Premium-Abonnement-OTT-Dienst NFL Game Pass betreibt. Bereits seit 2017 besitzt OverTier die Betreiberrechte für NFL Game Pass in Europa. Mit der neuen Vereinbarung wird der Service nun in 181 Ländern und Gebieten weltweit angeboten, darunter Australien, Brasilien, Hongkong, Indien, Israel, Japan, Mexiko und Südkorea.

NFL Game Pass bietet alle Live-NFL-Spiele, die NFL Red Zone, das NFL Network sowie einen umfangreichen Katalog mit Originalprogrammen, Dokumentationen, Serien und Specials der preisgekrönten NFL-Filme. Dieses Angebot ist auf 11 Plattformen über Connected TV, Spielekonsolen, Internet und Mobilgeräte verfügbar.

"Wir begrüßen die Erweiterung unserer Partnerschaft mit OverTier, die mit NFL Game Pass den Fans auf der ganzen Welt die NFL über ihre bevorzugte Wiedergabeplattform ins Haus liefert", so Chris Halpin, Chief Strategy Growth Officer bei NFL. "OverTier hat sich mit innovativen Angeboten für den europäischen Markt einen Namen gemacht und ist nun bereit, die Potenziale in weiteren Märkten zu erschließen."

"Wir freuen uns über die Fortschritte, die wir mit unseren NFL-Partnern erzielt haben. Gemeinsam haben wir ein detailliertes Verständnis für die Betreuung von Fans in ganz Europa aufgebaut und zu einer bedeutenden Ertragsquelle mit überragendem langfristigen Potenzial entwickelt", berichtet Sam Jones, CEO bei OverTier. "Wir werden unser einzigartiges Modell auf diese erweiterten globalen Märkte anwenden und zusammen mit der Liga weltweit mehr Fans erreichen und Geschäftschancen wahrnehmen."

Eine Reihe von benutzergeführten Produktinnovationen konnten in den letzten zwei Spielzeiten in Europa mehr Fans ein personalisiertes Seherlebnis über mehr Plattformen und Dienste als jemals zuvor bereitstellen. Die Abonnements für den NFL Game Pass haben in Europa ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Die Zuschauerzahlen für die reguläre NFL-GPE-Spielzeit stiegen im Jahresvergleich (2017-2018) um 46 Prozent, wobei sich die durchschnittliche Sehdauer je Zuschauer um 20 Prozent auf 62 Stunden erhöhte. Die Live Super Bowl-Zuschauerzahlen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 33 Prozent und die Playoff-Zuschauerzahlen um 30 Prozent. Die Anzahl der mobilen Zuschauer stieg gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent, während sich die Gesamtzahl der von Abonnenten verwendeten Geräte zur GPE-Wiedergabe um 33 Prozent erhöhte (ein GPE-Abonnement ermöglicht bis zu fünf gleichzeitige Streams). Es wurden 800 Millionen Stunden an Inhalten gestreamt, dies entspricht mehr als 91.000 Jahren. Die Android-App hat unter allen OTT-Diensten für Sportabonnements weltweit die höchste Bewertung erhalten.

OverTier wurde von Bruin entwickelt, um Verbraucher-Streamingdienste der nächsten Generation für Sport und Unterhaltung zu entwickeln und zu betreiben. Das Bruin-Unternehmen Deltatre, der weltweit führende Anbieter von Sportmedientechnologien, stellt die Streamingplattform bereit. Das gesamte Marketingprogramm für OverTier im Zusammenhang mit NFL Game Pass wird von der datengesteuerten Sportagentur Two Circles geführt und von der globalen Full-Service-Medienagentur Wavemaker unterstützt. Beide gehören zur GroupM von WPP.

Zu den 2019 eingeführten Innovationen gehören:

NFL rund um den Globus: NFL Game Pass-Abonnenten können ihr Abonnement in jedem der 181 Länder nutzen, in denen es angeboten wird.

NFL Game Pass-Abonnenten können ihr Abonnement in jedem der 181 Länder nutzen, in denen es angeboten wird. Mit RedZone ansehen: Dank der neuen Split-Screen-Funktionalität können Season Pro-Abonnenten NFL RedZone neben einem Livespiel (außerhalb Europas) verfolgen.

Dank der neuen Split-Screen-Funktionalität können Season Pro-Abonnenten NFL RedZone neben einem Livespiel (außerhalb Europas) verfolgen. Smart TV- und PS4-Apps: NFL Game Pass ist auf mehr Geräten verfügbar, darunter Samsung und LG Smart TVs

NFL Game Pass ist auf mehr Geräten verfügbar, darunter Samsung und LG Smart TVs Film Sessions Season 2:Während der Spielzeit 2019 werden 17 neue Folgen der Erfolgsserie NFL Game Pass: Film Sessions exklusiv für Abonnenten von NFL Game Pass International veröffentlicht.

