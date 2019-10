Heute geben Stats Perform, der revolutionäre Marktführer im Bereich Sport-KI und -daten, und Control Risks, das führende spezialisierte Risikoberatungsunternehmen, eine einzigartige Partnerschaft bekannt, um erstklassige, umfassende Lösungen für die Integrität des Sports auf den Markt zu bringen.

Durch die Integritätseinheit von Stats Perform können Stakeholder der Sportindustrie, wie beispielsweise Rechteinhaber, Internationale Verbände und Regierungsbehörden, auf die globalen Ermittlungsfähigkeiten von Control Risks zugreifen, um Korruption und Match-Fixing zu unterbinden. Integritätseinheiten und Compliance-Abteilungen werden Zugang zu einer breiten Palette von Lösungen haben, einschließlich Wirtschaftskriminalitätsprüfung, Datenanalyse und traditioneller Ermittlungsfähigkeiten, um Risiken zu managen oder Ermittlungen durchzuführen.

Die Partnerschaft wird das Angebot von Stats Perform in den Bereichen Prävention, Erkennung und Ermittlung mit der globalen Ermittlungspraxis und -erfahrung von Control Risks beim Aufbau robuster und konformer Governance-Programme kombinieren. Gemeinsam werden sie den Stakeholdern dabei helfen, sicherzustellen, dass ihre Integritäts-, Anti-Doping- und Compliance-Programme zweckgerecht sind und gleichzeitig den langfristigen Wert ihrer Marken schützen.

Darüber hinaus können globale Sport-Stakeholder die gesamte Bandbreite der Dienstleistungen nutzen, die die Partnerschaft zu bieten hat. Dies mag ein Team sein, das eine Due Diligence-Prüfung eines potenziellen Investors, Sponsors oder Neuabschlusses benötigt, oder ein Unternehmen, das eine Partnerschaft mit einer neuen Liga oder einem neuen Wettbewerb sucht. Die Partnerschaft wird es den Sport-Stakeholdern ermöglichen, sowohl die sportliche Integrität als auch die Geschäftsrisiken von einem einzigen Platz aus zu steuern.

Nick Allan, CEO von Control Risks, sagte: "Wir freuen uns, diese aufregende neue Partnerschaft mit Stats Perform bekannt zu geben, die der Sportindustrie in ihrem Bestreben helfen soll, die Bedrohungen ihrer Integrität durch Korruption und Match-Fixing zu bekämpfen. Unsere globalen Ermittlungsfähigkeiten werden es allen Beteiligten ermöglichen, im Rahmen ihres Vertrages mit Stats Perform auf unsere Unterstützung zu zählen."

Mike Perez, COO von Stats Perform, sagte: "Während die Sportindustrie eine Datenrevolution durchläuft, werden unsere bestehenden Integritätsdienste von sich ergänzenden Ermittlungsfähigkeiten profitieren, um Bedrohungen zu identifizieren, zu erforschen und auf sie zu reagieren. Wir freuen uns sehr, mit Control Risks voranzuschreiten, einem Unternehmen, das über die globalen Fähigkeiten verfügt, um mit unseren Zielen in Einklang zu stehen."

Jonny Gray, Global Head of Sport bei Control Risks, sagte: "Dies ist eine sehr spannende Entwicklung, da die Sportindustrie nach einer umfassenden Unterstützung bei der Bekämpfung von existenziellen Bedrohungen ihrer Integrität, ihres Vertrauens und ihrer Wertvorstellungen sucht. Dies gibt den Kunden von Stats Perform die Chance einer umfassenden Integritätslösung."

Jake Marsh, Head of Integrity bei Stats Perform, sagte: "Die Sport-Stakeholder sind mit einer Vielzahl von Herausforderungen in Bezug auf Governance und Integrität konfrontiert. Unsere Aufgabe ist es nicht nur, ihnen zu helfen, Risiken zu erkennen und zu minimieren, sondern auch bei der Ermittlung und Reaktion zu helfen. Unsere Partnerschaft mit Control Risks hilft uns dabei und bietet unseren Kunden einen besseren, umfassenderen Service."

Über Control Risks

Control Risks ist ein spezialisiertes Risikoberatungsunternehmen, das beim Aufbau sicherer, Compliance-konformer und stabiler Unternehmen hilft. Wir glauben, dass das Eingehen von Risiken für den Erfolg unerlässlich ist. Deshalb bieten wir Ihnen die notwendigen Einblicke und Informationen, die Sie zur Realisierung von Chancen und Wachstum benötigen.

Unsere Experten in 34 Büros verfügen über Erfahrung in den Bereichen Anklage und Strafverfolgung, Buchhaltung, Managementberatung, regionale Business Intelligence, forensische Technologie und Cybersicherheit, um die weltweit größten multinationalen Unternehmen in wichtigen regulatorischen Fragen zu beraten, um komplexe grenzüberschreitende Ermittlungen durchzuführen und robuste Compliance-Programme aufzubauen.

Erfahren Sie mehr unter www.controlrisk.com/sport

Über Stats Perform

Stats Perform sammelt die umfangreichsten Sportdaten der Welt und transformiert sie durch revolutionäre künstliche Intelligenz (KI), um die ausführlichsten Erkenntnisse über Medien und Technologie, Wetten und Teamleistung zu gewinnen. Mit fast 40 Jahren Unternehmenserfahrung ergreift und löst Stats Perform die dynamische Natur des Sports sei es für digitale und Rundfunkmedien mit differenziertem Storytelling, Technologieunternehmen mit zuverlässigen und schnellen Daten zur Förderung ihrer Innovationen, Sportwetten mit In-Play-Wetten und Integritätsdiensten oder Teams mit einzigartiger KI-Analysesoftware. Als führendes Unternehmen für Sportdaten und KI arbeitet Stats Perform mit den besten globalen Sportmedien, Technologieunternehmen, Sportwetten, Teams und Ligen zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter StatsPerform.com

