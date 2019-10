Zwischen 6 und 9 Mrd. $ Schaden werden rund um BAYER genannt. Gehandelt wird zwischen den Anwälten von BAYER und einem Konsortium der Klägeranwälte, wobei jeder noch etwas herausquetschen will. Gehandelt wird wie im Basar und der Richter muss den Deal abhaken. Was herauskommt, führt zu einer Neubewertung von BAYER, alles Weitere dazu lesen Sie in der nächsten Actien-Börse.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!