The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0498400602 STE GENERALE 19/26 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1RQDN3 HESSEN SCHA.19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA SE0013233541 VOSTOK NEW 19/22 BD00 BON SEK N

CA XFRA XS2063232727 CITIGROUP 19/27 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2063423318 WORLD BK 19/50 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2063495811 DIG.EURO FI. 19/28 REGS BD00 BON EUR N

CA 7111 XFRA CA0898041086 BIGG DIGITAL ASSETS INC. EQ00 EQU EUR N

CA N84A XFRA CA65704T4054 NORTH AMERICAN NICKEL EQ00 EQU EUR N

CA GACA XFRA IE00BJ5CNR11 GS ETF-GS A.R.US LCEQ DLA EQ00 EQU EUR Y

CA NTY XFRA IE00BYQMW233 NABRIVA THERAPEUT. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 0HLA XFRA KYG8136L1068 SILVER SPIKE ACQ.DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA VB0 XFRA KYG9390W1015 VIVA BIOTECH HOLD EQ00 EQU EUR N

CA MVF1 XFRA KYG9544W1069 WE SOLUTIONS LTD HD-,10 EQ00 EQU EUR N

CA 3PC XFRA NL0013995087 CEMENTIR HOLDING N.V. EO1 EQ00 EQU EUR Y

CA 6D8H XFRA US26078J1189 DUPONT DE NEMOURS INC. EQ00 EQU EUR N

CA 1LFA XFRA US5288771034 LEXINFINTECH ADR/2 CL.A EQ00 EQU EUR N

CA 1ZU XFRA US70805E1091 PENNANT GROUP DL -,001 EQ00 EQU EUR N