The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0138775876 KOREA GAS 11-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0340912143 SONOVA HOLDING 16-19 BD00 BON CHF N

CA BO70 XFRA DE0001141703 BUNDESOBL.V.14/19 S.170 BD00 BON EUR Y

CA XFRA DE000A1RE1H2 BD.LAENDER 41 LSA 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL3132 NORDLB OPF.S.113 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5G45 LB.HESS.THR.CARRARA10Q/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4Q04 HCOB NV BO5/14 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4RJ9 HCOB NV BO6/14 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6H52 HCOB IS 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4L82 HCOB IK 1 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4QP8 HCOB NV BO4/14 BD01 BON EUR N

CA 0EYA XFRA XS0841018004 ORIGIN ENGY FIN. 12/19MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1806435324 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4Q53 HCOB BONANL 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US9128287G95 USA 19/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA USC8814PAF74 TELESAT CAN./LLC 16/24 BD02 BON USD N

CA SNWB XFRA XS0456451771 SANOFI SA 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1501425125 SNCF RESEAU 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1647824173 DEMIRE ANLEIHE 17/22 REGS BD03 BON EUR N