Goldplay Exploration will die Explorationsarbeiten auf seinem Silber-Gold-Projekt San Marcial in Mexiko forcieren. Dazu will man nun 2,5 Mio. Dollar bei Anlegern einsammeln.

Keine Warrants

Goldplay Exploration (0,20 CAD | 0,13 Euro; CA38149Q1046) hat ein Financing angekündigt. Demnach will man 12,5 Mio. neue Aktien zum Preis von 0,20 CAD bei Anlegern platzieren. Somit ergibt ich ein Bruttoerlös von 2,5 Mio. CAD für das kanadische Rohstoff-Explorationsunternehmen. Sollte die Nachfrage besonders hoch sein, kann die Aktienzahl um 20 Prozent aufgestockt werden. Laut Vorstandschef Marcio Fonseca wäre das Unternehmen damit bis 2021 durchfinanziert. Der Geologe hält aktuell rund 10 Prozent am Unternehmen, zusammen mit weiteren Managern und Insidern kommt er auf beachtliche 23,8 Prozent. Bemerkenswert ist, dass Goldplay keinerlei Warrants ausgeben will. Und dies ist positiv für die Aktie. Denn viele professionelle Anleger in Kanada werfen ihre Aktien nach der Haltefrist (4 Monate) ...

